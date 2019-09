Ancora una sparatoria in Texas. A sole quattro settimane dalla strage di El Paso, un uomo bianco intorno ai 30 anni ha aperto il fuoco sparando per strada da un veicolo fra le cittadine di Midland e Odessa. Il bilancio è di cinque morti e almeno 21 feriti, fra i quali ci sarebbe anche un bimbo di 17 mesi colpito in pieno volto. Il killer è poi stato ucciso dalla polizia. Proprio oggi, nello Stato americano, entrano in vigore nuove norme che allentano le restrizioni sulle armi. (LE SPARATORIE PIÙ GRAVI DEGLI ULTIMI ANNI)

La dinamica della sparatoria

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, l’uomo è scappato a un controllo stradale a bordo della sua auto color oro dopo aver sparato con un fucile alla pattuglia che ha cercato di fermarlo, e ha poi continuato a colpire le persone che si trovavano per strada. Poi ha rubato un furgoncino per la consegna della posta del Us Postal Service e ha continuato la strage. Infine, raggiunto dalla polizia nel parcheggio del cinema Cinergy di Odessa è stato ucciso durante uno scontro a fuoco. Nelle prime fasi, il cambio di veicolo effettuato dal killer aveva fatto pensare che a sparare fosse più di una persona, ma poi la polizia ha confermato che si trattava di un solo uomo. Le indagini sono ancora in corso e i dettagli dell’accaduto non sono ancora chiari: non si conoscono le motivazioni che hanno spinto il killer ad aprire il fuoco.

Le nuove norme sulle armi

Proprio oggi, in Texas, entrano in vigore alcune norme approvate nei mesi scorsi dalle autorità dello Stato, tra cui l'abolizione di alcune paletti per le armi, che sono ora consentite nelle chiese e nelle sinagoghe a meno che queste non le vietino esplicitano. Le nuove norme prevedono inoltre più armi nelle scuole e sulle proprietà in affitto.

La rabbia dei democratici

Dopo l’accaduto, i democratici sono tornati a farsi sentire sulla questione delle armi. Beto O'Rourke, candidato democratico alla Casa Bianca, è stato il primo a intervenire: "Dobbiamo dire basta a questa epidemia" delle armi. Poi la candidata Kamala Harris: "Dobbiamo agire, Io sono stanca. L'America è stanca". "Sono arrabbiato. Settimane dopo l'orrore di El Paso un'altra comunità del Texas è terrorizzata dalla violenza da armi da fuoco - ha detto ancora Joe Biden - Dobbiamo mettere fine a questa epidemia".