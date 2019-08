"Fake news". Ha bollato così Donald Trump l'indiscrezione del sito web Axios, secondo cui il presidente americano avrebbe lanciato l'idea di bombardare gli uragani con armi nucleari. "Non l'ho mai detto, è ridicolo", ha scritto Trump in tweet. Secondo quanto riportato dal sito di news, nato nel 2016 da una costola di Politico, Donald Trump avrebbe avuto una conversazione privata con un team di sicurezza nazionale militare in relazione agli uragani. Nella quale avrebbe semplicemente suggerito di gettare una bomba nucleare nell'occhio del ciclone che si sta formando al largo delle coste africane, in modo da distruggerlo.

I precedenti

Donald Trump avrebbe suggerito questa radicale soluzione al problema uragani già in passato. Come riporta il Guardian, all'indomani delle elezioni del 2016 che videro Trump vincitore, il National Geographic pubblicò un articolo in cui si sottolineava la frequenza con cui Trump aveva lanciato l'idea di lanciare bombe nucleari sugli uragani. "È un concetto affascinante, specialmente quando durante la stagione degli uragani, ci viene ricordata l'immensa distruzione portata da queste tempeste". Al termine dell'articolo veniva riportata la laconica risposta del National Oceanic and Atmospheric Administration: "È inutile dire che non è una buona idea".



Data ultima modifica 26 agosto 2019 ore 11:54