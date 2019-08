Andrea Zamperoni, 33 anni, capo chef italiano di Cipriani Dolci, noto ristorante nella stazione di Grand Central a New York, è scomparso dalla notte fra sabato e domenica scorsi. Lo riportano i media statunitensi, tra cui il New York Post, che citano la polizia e i suoi colleghi.

Visto l'ultima volta sabato notte

Zamperoni, che vive nel Queens, è stato visto per l'ultima volta dai suoi compagni di appartamento alle due e mezza di mattino di domenica scorsa, ha detto il manager del ristorante, Fernando Dallorso. I suoi amici hanno avvertito la polizia lunedì, quando Zamperoni non si è presentato al lavoro. Secondo la Nbc, Zamperoni abita in un appartamento sulla 74ma strada, nel Queens, e tutti i giorni telefonava alla mamma in Italia. Un suo fratello, che lavora in un ristorante londinese del gruppo Cipriani, si è recato a New York per aiutare nelle ricerche.

Chi è Andrea Zamperoni

Zamperoni, originario di Zorlesco, una frazione di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, lavora nella sede del Grand Central Terminal di Cipriani da poco più di un anno, ma è nell'azienda da oltre un decennio. Per un lungo periodo ha fatto lo chef in uno dei ristoranti Cipriani di Londra. Zamperoni ha un fratello che lavora per Cipriani a Londra.

Arrigo Cipriani: "Siamo preoccupati e dispiaciuti per lui"

"È molto rispettato qui, finora è una tragedia, ma siamo molto fiduciosi", ha detto il manager Dallorso, parlando della scomparsa di Zamperoni. "Per noi Andrea è uno di famiglia: siamo preoccupati e dispiaciuti per lui", dice Arrigo Cipriani commentando da Venezia la notizia. La sua assenza, che il patron dell'Harry's Bar ritiene "inspiegabile", viene giudicata "una sorpresa e insieme un grande dolore. Escludo - conclude Cipriani - che Andrea avesse problemi personali".

I colleghi: "Andrea è professionale, scomparsa insolita"

La sua scomparsa è "molto insolita, Andrea è incredibilmente professionale, è il tipo che verrebbe a lavorare anche se ha appena perso una gamba", ha detto all'emittente Nbc l'assistente chef di Cipriani Dolci, Igniacio Albo. Albo ha raccontato di avere appreso dal compagno di appartamento di Zamperoni che questi "alle 2 e mezza del mattino (di domenica scorsa) è uscito di casa ed è salito su un'auto...": da allora nessuno lo ha più visto.