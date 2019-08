A sole tre settimane di vita, un cucciolo di leone dello zoo di Denver ha deciso di avventurarsi fuori dalla sua tana, per esplorare il mondo intorno a lui. Ma a supervisionare tutti i suoi primi e incerti spostamenti, come mostrano le immagini girate dallo zoo e riprese da Storyful, c’è la sua mamma che non lo ha perso mai di vista.

I primi passi del leoncino di Denver

In un post su Facebook, lo zoo di Denver spiega che il cucciolo non ha ancora un nome e non è ancora stato mostrato al pubblico. Il "piccolo avventuriero" pesa poco più di tre chili e si è allontanato dalla sua cuccia, cadendo più volte, finché la mamma non lo ha riportato al suo posto.