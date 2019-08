È di 63 morti 182 feriti il bilancio dell'attentato suicida avvenuto sabato durante un ricevimento di nozze a Kabul, in Afghanistan. Tra le vittime anche donne e bambini. A riferirlo è stato il portavoce del ministero dell'Interno Nasrat Rahimi. I talebani hanno negato il loro coinvolgimento nella vicenda.

Attentato in un quartiere sciita

L'attentato è avvenuto intorno alle 22.30 ora locale (le 20 in Italia) in un quartiere occidentale della città, abitato dalla minoranza sciita nella capitale afghana. Nel Paese, durante i matrimoni, uomini e donne festeggiano in stanze separate e il kamikaze si è fatto esplodere nell'area maschile del banchetto. Testimoni oculari hanno riferito che l'attentatore ha fatto detonare i suoi esplosivi tra gli ospiti all'interno della sala. Alcuni video diffusi sui social mostrano persone disperate davanti ai corpi dei familiari e sedie bianche macchiate di sangue.

In Afghanistan è attivo anche l'Isis

Intanto i talebani hanno negato il coinvolgimento in questo attacco e hanno condannato il prendere di mira eventi come questo. Ma in Afghanistan sono attivi anche militanti dell'Isis, che hanno condotto vari attacchi in città e villaggi, spesso diretti contro la minoranza sciita.