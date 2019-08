Venduta all'asta l'Aston Martin di James Bond. VIDEO

Batte tutti i record l’Aston Martin DB5 di James Bond del 1965 venduta all’asta di RM Sotheby’s per 6,4 milioni di dollari. A riconferma che l’agente segreto più famoso del mondo, così come le sue macchine, continua ad esercitare un fascino e un appeal senza tempo.

In dotazione ha tutti gli accessori del film

L’auto pensata da Ian Fleming venne modificata e allestita con degli accessori “fuori catalogo” necessari alle scene e agli inseguimenti più spettacolari appositamente per la Eon Productions, e nel restauro della svizzera Roos Engineering nel 2012 sono state ripristinate tutte le strumentazioni utilizzate nel film. Gli accessori poco convenzionali della DB5 argento di Bond includevano mitragliatrici dietro gli indicatori di direzione anteriori, speroni che fuoriuscivano dal posteriore per tranciare le gomme nemiche e rostri dai paraurti per speronare i veicoli inseguiti, uno scudo antiproiettile estraibile dal bagagliaio, scanner radar per identificare gli obiettivi sensibili, getti d’olio dietro i fanalini posteriori, targhe diverse intercambiabili, fumogeni per coprire la fuga, vetri antiproiettile, spandichiodi, cannoni per sparare getti d’acqua ad alta pressione, un radiotelefono e scomparti segreti in cui nascondere le armi.