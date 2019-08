In natura le adozioni da parte di coppie omosessuali sembrano già realtà. Una coppia di pinguini maschi dello zoo di Berlino, Skipper e Ping, hanno infatti iniziato a prendersi cura di un uovo abbandonato dallo scorso luglio, nell’attesa di diventare genitori del pulcino che contiene. Come riporta la Bbc, un portavoce dello zoo, Maximilian Jäger, ha detto che i due esemplari di pinguino reale si stanno comportando come “genitori modello, facendo i turni per tenere l’uovo al caldo” sotto la propria pancia, tra le zampe.

I guardiani: “Sapevano già cosa fare”

L’uovo è stato abbandonato dall’unico esemplare femmina di pinguino reale che si trova nella struttura. Skipper e Ping stanno ora facendo del loro meglio per proteggere il prezioso involucro, difendendolo dai rivali gelosi. Affichè “l’adozione” avvenisse, è bastato un piccolo aiutino da parte dei guardiani dello zoo. “Abbiamo dovuto solamente mettere l’uovo sui piedi di uno dei due, e lui già sapeva cosa fare”, ha raccontato Norbert Zahmel.

La speranza per questa nascita

In tutto nello zoo abitano 6 esemplari di questa specie, di cui una sola femmina. È dal 2002 che non nasce un cucciolo di pinguino e tutti sperano molto in questa nascita. “Solo che non siamo certi che l’uovo sia stato fecondato”, ha spiegato Jäger. Se la fortuna li assiste, a settembre Skipper e Ping diventeranno i primi genitori dello stesso sesso ad avere un cucciolo nello zoo di Berlino. I due hanno 10 anni e sono stati trasferiti dallo zoo di Amburgo a quello di Berlino lo scorso aprile. Da allora, sono inseparabili.