Russia, incendio in una base di sottomarini atomici: due morti

Due persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite in una esplosione in una base militare a Severodvinsk, nella regione di Arkhangelsk, nel nord della Russia. L'esplosione nella base che ospita i sottomarini atomici sarebbe avvenuta durante il test di un motore di un jet a combustibile liquido. Il ministero della Difesa, citato dai media russi, ha assicurato che il livello delle radiazioni "è normale".

“Nessuna evacuazione” nella zona

In seguito all’esplosione, un incendio è divampato nella “casa” dei sottomarini atomici della flotta del nord. Secondo Interfax, delle esplosioni si sono udite nettamente. Intanto, il governatore della regione di Arkhangelsk, Igor Orlov, ha assicurato che non è necessaria "nessuna evacuazione" a seguito dell'incendio. "No, non esiste nulla del genere, non abbiamo tali informazioni", ha detto quando gli è stato chiesto se ci fossero piani per l'evacuazione dei civili. Un'eliambulanza è stata inviata sul luogo dell'incidente.