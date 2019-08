Un forte terremoto ha colpito l'isola di Giava, in Indonesia, al largo della costa, facendo oscillare gli edifici nella capitale Giacarta. Il sisma ha toccato i 7,4 gradi di magnitudo Richter, circa 10 chilometri al largo della costa e a 147 chilometri dalla città di Sumur. La Cnn Indonesia riferisce che per il momento non si registrano danni. Il terremoto si è registrato poco dopo le sette di sera ora locale e le persone si sono riversate nelle strade.

Scattata l'allarta tsunami

Dwikorita Karnawati, capo dell'agenzia indonesiana di meteorologia, climatologia e geofisica, ha fatto scattare l'allerta tsunami e ha invitato le persone che vivono nelle zone costiere a spostarsi verso un livello piu' elevato, ma anche a non farsi prendere dal panico. Le onde che si attendono per lo tsunami, hanno aggiunto le autorità, potrebbero essere superiori ai tre metri di altezza. Il Pacific Tsunami Warning Center (ente americano parte di una rete internazionale per le allerta tsunami) invece non ha emesso alcun avviso. Quanto alla magnitudo, l'Usgs ha rilevato un 6.8, poi elevato a 6.9. Mentre l'agenzia indonesiana che si occupa di terremoti all'inizio aveva riferito di una magnitudo di 7.4.

