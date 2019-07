Terremoto nelle Filippine, due scosse nelle isole Batanes: otto morti

Otto persone sono morte in due terremoti che hanno colpito l’arcipelago delle isole Batanes, a nord delle Filippine. Il numero delle vittime è stato confermato dal governatore locale Marilou Cayco, come riporta Cnn Philippines. Si contano anche diversi feriti e danni in tanti edifici.

La prima scossa

Secondo l’Usgs, l’istituto di geofisica americano, la prima scossa di magnitudo 5.4, si è verificata alle 4:16 ora locale di sabato 27 luglio, quando in Italia erano le 22:16 di venerdì 26 luglio, con epicentro nel nord dell’isola di Itbayat.

La seconda scossa

Il secondo sisma, secondo l'Usgs, ha avuto una magnitudo di 5.9 ed è avvenuto alle 7:38 (l’1:38 in Italia), con un epicentro in mare a nord-est di Itbayat. Questa seconda scossa è stato declassato dalla magnitudo 6.4 riportata in precedenza.

L’assestamento

Successivamente altre scosse di assestamento si sono verificate sempre nella stessa zona. La più forte è stata quella di magnitudo 5.7, rilevata dall’Usgs alle 9:24 (le 3:24 in Italia).