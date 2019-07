Amazzonia, i segreti della tribù che vive isolata dal mondo

Un video in cui viene filmato un membro della tribù degli Awa, che vive isolata dal mondo in alcune aree della foresta pluviale in Amazzonia, è stato diffuso nelle ultime ore. L’autore del filmato (girato nello stato settentrionale di Maranhao, in Brasile) è un membro della tribù Guajajara, altro gruppo tribale dell'Amazzonia che sta portando avanti una campagna per proteggere gli indigeni isolati della regione.

Le prove della presenza della tribù

Le immagini mostrano un uomo con in mano un grosso coltello, che ad un certo punto volge lo sguardo nella direzione di chi lo sta filmando. Nel video si vedono anche lance tra gli alberi e i cespugli della foresta, che indicherebbero la presenza probabile di altri membri della tribù.

La minaccia della deforestazione

Si ritiene che, nonostante alcuni membri degli Awa abbiano preso contatto con il mondo esterno, molti di loro vivano ancora nelle aree più isolate nella foresta pluviale, minacciate dalla deforestazione. Secondo i dati del National Institute for Space Research del Brasile, la deforestazione nella più grande foresta pluviale tropicale del mondo è aumentata di oltre l'88% a giugno rispetto allo stesso mese di un anno fa.