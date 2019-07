Caldo record negli Stati Uniti, a New York percepiti 43°C

È emergenza caldo negli Stati Uniti: sono quasi 200 milioni, secondo il National Weather Service, le persone interessate dalle temperature eccezionalmente alte che oggi, 20 luglio, e domani mettono in allarme buona parte del Paese. Particolarmente colpite le zone del Midwest fino alla costa orientale, ma anche una parte del Canada (LE PREVISIONI).

New York nella morsa del caldo

Le temperature previste sfiorano quasi i 40°C, ma quelle percepite sono superiori a causa della forte umidità. A New York, per esempio, la temperatura percepita è di 43°C. Il sindaco Bill de Blasio ha dichiarato una "emergenza locale", ma nella morsa del caldo ci sono tutte le principali città del nordest americano: Boston, Philadelphia, Baltimore, Washington, Montreal. Un "caldo oppressivo e pericoloso", ammonisce il National Weather Service. "Un caldo eccessivo, un killer silenzioso", scrive la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Annullati alcuni eventi a New York

A causa delle temperature altissime, la città di New York ha annullato una serie di eventi. In particolare, non si terranno l'OZY Fest, un festival all'aperto in programma per sabato e domenica a Central Park, e una commemorazione a Times Square per i 50 anni dall'atterraggio sulla luna. Cancellate anche le gare di Triathlon in programma per domenica. De Blasio ha inoltre ordinato ai proprietari degli edifici e agli uffici di regolare i condizionatori non oltre i 26 gradi fino a domenica per risparmiare energia.