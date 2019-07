Terremoto in Indonesia, danneggiato un tempio a Bali

Una scossa di terremoto sottomarina, ad una profondità di 91 chilometri, è stata registrata in Indonesia. Secondo quanto rilevato dall'Us Geological Survey, l'istituto geologico americano, la magnitudo è stata del 5.7. L'epicentro a 40 km da Kendralrejo, sull'isola di Giava. Il sisma è stato avvertito anche nella vicina isola di Bali, dove un tempio hindu avrebbe riportato alcuni danni, così come alcune case a Banyuwangi. Non è stato diramato alcun allarme tsunami. Non è ancora noto se si sono registrati feriti o morti. In Indonesia scossa di magnitudo 6.9 lo scorso 7 luglio