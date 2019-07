Flixbus sospende autista italiano con tatuaggio Mein Kampf sul braccio

Un autista italiano, con la scritta “Mein Kampf”, titolo del libro di Adolf Hitler, tatuata sul braccio, è stato sospeso da Flixbus. La decisione della compagnia di pullman è arrivata dopo che il caso è stato sollevato su Twitter da un utente che ha anche allegato una foto.

Alla guida di un pullman da Tolosa a Bergamo

L’autista, dipendente di un'azienda italiana che lavora per Flixbus, era alla guida di un pullman da Tolosa a Bergamo. A confermarne la sospensione all’Agenzia France Presse, è stato Raphael Daniel, portavoce di Flixbus. "Non lavorerà più sulle nostre linee", ha detto Daniel.

La risposta di Flixbus su Twitter

Una prima risposta di Flixbus su Twitter non era piaciuta agli utenti. L'azienda aveva scritto: “Flixbus è orgogliosa di essere una multinazionale con un team multinazionale e autisti di tutti i settori culturali che lavorano per noi, quindi non accettiamo alcuna discriminazione di origine o religione nei confronti dei nostri clienti o dipendenti". Il portavoce ha poi precisato che si è trattato di una "sfortunata" formulazione e di una "interpretazione errata" in quanto la società intendeva dimostrare zero tolleranza per fenomeni simili.