Chernobyl, inaugurato il nuovo scudo protettivo del reattore 4. FOTO

Il New Safe Confinement, struttura in acciaio di 36mila tonnellate, è stato ufficialmente messo in esercizio. Costato 1,5 miliardi di euro, limiterà le fughe radioattive per 100 anni. All’interno ha una gru per rimuovere la vecchia struttura protettiva, il "sarcofago"