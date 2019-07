Una carrozzella sollevata verso il cielo e un gesto di solidarietà diventato virale. È la storia che arriva dal festival di musica hard rock Resurrection Fest che si è tenuto a Viveiro, in Galizia, dove durante un concerto il pubblico ha sollevato in aria un ragazzo disabile e la sua sedia a rotelle per permettergli di godersi appieno lo spettacolo.

Le immagini che hanno conquistato i social

Il momento in cui il ragazzo viene sollevato dal pubblico è stato immortalato sia da uno dei fotografi ufficiali del festival, Daniel Cruz, sia in un video diffuso sui social, tra gli altri, dalla band che stava suonando in quel momento, gli Arch Enemy. Lo scatto che ritrae la felicità del giovane sollevato in aria in mezzo a più di 100mila persone è poi diventato virale in poche ore.