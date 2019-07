Polemiche Gb-Usa, si dimette l’ambasciatore britannico Kim Darroch

L'ambasciatore britannico negli Usa, Kim Darroch, ha annunciato le dimissioni dall'incarico e dalla carriera diplomatica. La decisione arriva dopo che i media hanno rivelato alcune sue note private, indirizzate al governo di Londra, critiche nei confronti del presidente Donald Trump e della sua amministrazione. Lettere che hanno innescato una forte polemica tra i due Paesi. L’annuncio delle sue dimissioni è stato confermato dal Foreign Office.

La reazione di Trump dopo le rivelazioni

Dopo le note pubblicate dalla stampa, il presidente americano Donald Trump aveva annunciato di non voler più avere “niente a che fare” con Darroch. "Non conosco l'ambasciatore ma negli Usa non piace e non è considerato. Non tratteremo più con lui", aveva twittato Trump. Secondo i media, l’ambasciatore avrebbe definito nelle sue note l’amministrazione Usa come “inetta” e “vanitosa”.