Almeno 27 pescatori sono morti dopo che un peschereccio è affondato a causa del maltempo, il 3 luglio, nel mar dei Caraibi, al largo della costa dell'Honduras. A tracciare il bilancio è l'esercito del Paese centroamericano. Secondo i soccorritori, altre nove persone risultano disperse, mentre 55 sono state salvate.

Peschereccio uscito in mare nonostante il maltempo

Il portavoce dell'esercito, José Domingo Meza, ha spiegato che l'imbarcazione sarebbe uscita in mare in condizioni meteorologiche non appropriate per pescare, per poi perdersi ad almeno 40 miglia nautiche dalla costa. L'associazione dei pescatori commerciali dei Caraibi in Honduras, inoltre, ha detto che le barche vicine sono state richiamate sul posto per dare una mano ai soccorsi.

Un'altra barca in difficoltà

Nella zona dove è affondato il peschereccio, vicino a Cayo Gorda, a Nordest del punto più orientale della costa dell'Honduras, poco prima c’era stato un altro episodio simile: secondo le autorità, anche un'altra nave da pesca, con 49 uomini a bordo, si era ribaltata. In quel caso, però, si sono salvati tutti.