Oltre 18mila persone hanno partecipato a Pasadena, in California, al “CatCon”, il più grande evento mondiale dedicato ai gatti. Il festival – che si definisce “il più grande evento di cultura pop cat-centrico”, dura due giorni e ospita animali adottabili, gatti in esposizione, conferenze, negozi di gadget, meet-up.

I gatti-celebrità

Tra i momenti più importanti del CatCon, la possibilità di incontrare i “gatti celebrità” di internet. Tra loro Sukiicat, BenBen, The Dark Lord, Pudge the Cat e Sir Thomas Truehart. Per partecipare ad alcuni di questi eventi si paga anche un biglietto speciale e il ricavato viene devoluto in beneficienza. E per chi vuole imparare a fare video o foto ai gatti ci sono anche corsi speciali.

Look e tendenze eccentriche

Al CatCon c’è anche spazio per look e tendenze eccentriche, con vere e proprie sfilate di moda che mostrano vestiti a tema gatto. Sono presenti, inoltre, più di 100 stand e una varietà di mobili, soprammobili, gadget, gatti-robot, abiti, gioielli, collari e oggetti a forma di gatto.