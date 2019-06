Aereo indiano atterra a Londra, rientrato l'allarme bomba

Non è stato un allarme bomba, come riferito inizialmente, ma una più generica "minaccia alla sicurezza" a bordo a far scattare oggi la procedura di emergenza precauzionale per un aereo passeggeri della Air India, in volo fra Mumbai e gli Usa, il quale ha deviato la sua rotta ed è atterrato a Londra, nello scalo di Stansted, scortato da due caccia britannici. Lo ha precisato la stessa Air India, cancellando il primo tweet (nel quale aveva fatto riferimento appunto a un presunto "allarme bomba") e correggendolo con un secondo.