Stati Uniti, gatto sopravvive a un lavaggio completo in lavatrice

Brutta avventura per un gatto negli Stati Uniti che è sopravvissuto ad un lavaggio completo in lavatrice. Felix, questo è il nome del felino, è stato scoperto dalla padrona all'interno dell'elettrodomestico prima che ripartisse la centrifuga. Completamente bagnato e con un principio di polmonite, come racconta la Cnn, l'animale è stato portato d’urgenza al pronto soccorso veterinario più vicino dove ha ricevuto tutte le cure necessarie.

Il ritrovamento

La padrona di Felix è Stefani Carroll-Kirchoff che, oltre allo sfortunato felino, ha anche altri due gatti. Nonostante controlli sempre che non si infilino nell'oblò della lavatrice, questa volta si è evidentemente distratta e così e Felix è riuscito a mimetizzarsi tra i vestiti senza che se ne accorgesse. Circa mezz'ora più tardi, a lavaggio terminato, Stefani ha notato la presenza di Felix, stravolto e che faticava a respirare. Lo ha avvolto rapidamente in un asciugamano e si è recata all'Animal Emergency and Referral Center of Minnesota.

L'appello per le cure

Una volta arrivato al pronto soccorso veterinario, a Felix sono stati riscontrati un principio di polmonite e una perdita momentanea della vista. Dopo aver ricevuto tutte le cure necessario, ad oggi si può dire che è definitivamente fuori pericolo. Il piccolo felino ha, infatti, ricominciato a vedere e mangiare. Tuttavia, per le cure, la famiglia di Stefani ha finora dovuto spendere 3mila dollari, poco più di 2.500 euro, e il costo complessivo dovrebbe ammontare a circa 7mila dollari. Per questa ragione la figlia di Stefani, Asha, si è rivolta alla comunità locale attraverso la piattaforma GoFundMe, sulla quale è riuscita a raccogliere ben 10mila dollari.