Michel Platini è in stato di fermo per corruzione. L'ex presidente della Uefa ed ex campione della Juventus è accusato di corruzione privata nell’ambito dell’inchiesta sul presunto caso di corruzione nell’assegnazione dei Mondiali di calcio del 2022 al Qatar. Secondo le accuse, l’ex campione del calcio internazionale avrebbe pilotato la procedura che ha poi portato a scegliere il Paese arabo come sede dell’evento. Prima di trovare conferma, la notizia è stata anticipata dai media francesi; prima dal sito Mediapart e poi da Le Monde.

Accusa di corruzione

L'inchiesta, su cui indaga la Finanza francese, vede coinvolti anche Sophie Dion e Claude Gueant, ex consiglieri di Sarkozy quando questi era presidente di Francia. Entrambi sono indagati a piede libero e sono stati ascoltati dagli inquirenti. L'assegnazione della Coppa del Mondo in Qatar risale al 2010, nel periodo (2007-2015) in cui l'ex campione della Juventus era a capo della Uefa.

Platini e i problemi da dirigente

I mandati dell'ex campione attraversano periodi piuttosto difficili e controversi: nel 2015, a seguito di indagini della magistratura svizzera, Platini viene sospeso per 90 giorni dal comitato etico della FIFA, accusato di avere illegalmente percepito due milioni di franchi svizzeri dall'allora presidente Sepp Blatter come compenso per consulenze svolte tra il 1999 e il 2002. Pochi mesi dopo il comitato etico della FIFA lo squalifica per otto anni da tutte le attività calcistiche, un'accusa che lo porta ad annunciare l'intenzione di dimettersi da presidente della UEFA. Nel 2018 la magistratura elvetica scagiona ufficialmente Platini da ogni accusa, non ravvisando reati nel suo operato. Ora un altro capitolo giudiziario con il fermo per la presunta corruzione legata all'assegnazione dei Mondiali 2022.

L'indagine

L’inchiesta è partita nel 2016, quando la Pnf - Finanza francese - ha aperto un’indagine preliminare per “corruzione privata”, “cospirazione criminale”, "influenza del traffico e influenza commerciale" attorno all’assegnazione del torneo al Qatar. Platini, che ha ammesso di aver votato per il Paese arabo, ha già testimoniato nel dicembre 2017. Sospeso dalla Fifa per "violazione del codice etico" fino a ottobre, doveva inizialmente essere ascoltato come testimone.

La cena del 2010

Il Pnf, sottolinea Le Monde, si interessa in particolare al pranzo organizzato il 23 novembre 2010 all'Eliseo, in presenza di Sarkozy, Platini, dell'attuale emiro qatarino Tamim Ben Hamad Al Thani e dell'allora primo ministro Hamad Ben Jassem. A quel pranzo, continua Le Monde citando proprie fonti, erano presenti anche Dion e Gue'ant.

Le accuse di France Football

Scopo di quell'incontro - racconta un'inchiesta del 2013 di France Football - sarebbe stato quello di convincere Platini a votare per il Qatar nello scrutinio sull'assegnazione del Mondiale 2022, in cambio di cospicui investimenti degli sceicchi. Promessa mantenuta, sia da parte di Platini sia da parte dei qatarioti, che pochi mesi dopo compreranno il Paris Saint-Germain e lanceranno la campagna acquisti più costosa che si sia mai vista Oltralpe.

Sempre secondo il giornale francese, l'assegnazione del torneo iridato al piccolo, ma potente, Stato del Golfo era stata influenzata da "atti di collusione e corruzione". Un'assegnazione contestata fin da subito per la scelta di giocare in Qatar nella stagione estiva (tanto da spingere la Fifa a spostare il torneo tra novembre e dicembre) o per le scarse tutele degli operai coinvolti nella costruzione degli stadi, che hanno causato diversi morti nei cantieri.

Fifa: "Preoccupante, piena collaborazione"

La Fifa ha definito la notizia del fermo di Platini "preoccupante", specificando di non conoscere i dettagli della inchiesta francese e scegliendo, al momento, la linea della cautela: "ribadiamo il nostro pieno impegno a cooperare con le autorità in ogni paese del mondo dove indagini sono in corso in relazione al calcio".

Data ultima modifica 18 giugno 2019 ore 12:39