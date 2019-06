Hobby Horse, in Finlandia il campionato di equitazione senza cavallo. Il video

In Finlandia oltre 400 appassionati di “Hobby horse” si sono ritrovati a Seinajoki per partecipare all’ottavo campionato di questa nuova disciplina, nata dieci anni fa. Si tratta di una competizione dove i concorrenti cavalcano cavalli giocattolo e si cimentano in diverse discipline equestri, tra cui il salto ostacoli e il dressage. Marie Karkkainen, una ragazza di 16 anni, ha vinto il campionato di quest’anno con un salto in alto di 1,41 metri.

Oltre 2.500 spettatori alla finale del torneo in Finlandia

L’interesse per l’Hobby horsing è cresciuto rapidamente negli ultimi anni nel Paese. Oltre 2.500 spettatori hanno assistito alla finale del torneo che si è svolta nella Finlandia centrale. Anche il ministero degli Esteri finlandese ha realizzato un sito con dei tutorial per spiegare la disciplina.

I corridori sono ragazze di età compresa tra i 10 e i 18 anni

I corridori sono per lo più ragazze di età compresa tra i 10 e i 18 anni. La stragrande maggioranza dei cavalli sono colorate creazioni fatte in casa. Servono solamente un bastone, del tessuto, un gomitolo di lana per la criniera, ovatta o un altro materiale simile per l’imbottitura, pelle finta e qualche anello di metallo per le briglie. Online si trovano molti tutorial per capire come realizzare il proprio cavallo e si è pronti a gareggiare.