A Hong Kong slitta ancora, per il secondo giorno consecutivo, l'esame della legge sulle estradizioni in Cina. E non è ancora stata fissata una data per l'inizio del contestato iter che consentirebbe l'estradizione di latitanti anche nei Paesi con cui non è in vigore un trattato in questo campo, tra cui la Cina. L'assemblea legislativa, infatti, non ha ancora "definito il programma del dibattito". A influire sull'ulteriore slittamento dei lavoro del Parlamento la crescente pressione internazionale e la protesta in piazza che asedia i palazzi del governo.

72 feriti

Ieri la polizia ha usato lacrimogeni, fumogeni, idranti e proiettili di gomma per respingere il fiume di persone che ha forzato i blocchi messi a protezione del Parlamento. Si tratta dei più violenti scorsi mai visti a Hong Kong dai tempi del passaggio della regione da Londra a Pechino del 1997. Nella sola giornata di ieri, 12 giugno, i feriti sono stati 72, di cui due gravi, e 21 contusi tra gli agenti

No all'estradizione in Cina

La legge di estradizione viene considerata dalla maggior parte degli abitanti di Hong Kong come un attentato al principio "un paese due sistemi", che serve a garantire il rispetto delle libertà democratiche nell'ex colonia britannica dopo il ritorno sotto la sovranità cinese. La proposta di legge ha riacceso le proteste per la democrazia del 2003 e del Movimento degli ombrelli nel 2014. Non c'è soltanto il timore che l'estradizione colpisca gli attivisti per la democrazia, ma anche che venga messa a rischio la libertà economica. Oltre mille imprese hanno annunciato una serrata di protesta, mentre la confederazione sindacale di Hong Kong ha invitato i lavoratori a mettersi in malattia. Insegnanti e dipendenti dei servizi sociali si sono messi in sciopero e gli autobus marciano a rilento per bloccare il traffico.