Passeggero scambia uscita d'emergenza per il bagno: aereo bloccato

A Manchester un passeggero imbarcato su un aereo ha scambiato l'uscita di emergenza del velivolo per il bagno e aprendola ha provocato momenti di panico e un successivo ritardo di circa sette ore. Il volo era ancora sulla pista, ma l'errore ha comunque causato l'apertura dello scivolo, costringendo la compagnia aerea a sgomberare l'apparecchio.

In ritardo ma salvi



L'episodio si è verificato venerdì 7 giugno all'aeroporto della città inglese. Il volo 702 della Pakistan International Airlines era pronto a volare verso Islamabad ma, poco prima del decollo, si è verificato l'incidente. La compagnia ha sottolineato che i 40 passeggeri non sono mai stati in pericolo, ma dopo l'accaduto è stata costretta a farli sbarcare. Dopo aver abbandonato il velivolo le persone hanno poi dovuto aspettare diverse ore prima di poter tornare a bordo e viaggiare verso la loro meta.

I precedenti in Cina e Nigeria

A maggio si è verificato un episodio simile, in Cina. Un uomo avrebbe, per errore, aperto l'uscita di emergenza. A quanto pare, aveva così tanta fretta di uscire da aver attivato la porta pochi secondi dopo l'atterraggio. Neppure l'incidente cinese ha provocato danni. Più problematico è stato invece l'episodio capitato nel febbraio 2018 su un volo della compagnia nigeriana Dan Air. Appena il volo ha toccato terra, ad Abuja, una delle porte di sicurezza è infatti caduta, questa volta per problemi tecnici e non per l'imperizia di un passeggero.