Ha scattato una foto mentre un gabbiano le ha addentato il panino all’aragosta. Ad immortalare il momento è stata Alicia Jessop, una professoressa in vacanza nel Maine di 34 anni che insegna diritto sportivo alla Pepperdine University in California. La foto, postata poi sui social, è diventata virale con centinaia di migliaia di retweet. “Per questo motivo noi non possiamo avere cose carine. Stavo provando a fare una foto al panino all'aragosta che ho ordinato in Maine, ed ecco ciò che è successo” ha scritto su Twitter.

Il sito: “Un gabbiano ha rubato il mio panino all’aragosta”

Alicia Jessop ha poi creato un sito intitolato “Un gabbiano ha rubato il mio panino all’aragosta” in cui ha raccontato la sua avventura con l’animale. Venerdì, dopo una conferenza di lavoro a Vermont, la professoressa si è recata alla Fox’s Lobster House a York nel Maine dove ha comprato il panino con l’aragosta, costato 21,50 dollari e si è seduta in riva al mare con vista sul faro. “Come una vera Millenial – ha scritto sul sito – mi sono resa conto di essere nel bel mezzo di un momento perfetto per Instagram. Ho quindi tirato fuori il mio iPhone e ho posizionato il mio panino nella migliore posizione”.

Ironia su Twitter: "Le persone hanno solo bisogno di una risata"

Mentre premeva il pulsane per scattare la foto, ha sentito qualcosa piombare sulla sua mano. “Mi ha spaventata. Ho visto la mia aragosta volare fuori dal panino e ho identificato il colpevole: un gabbiano veloce, esuberante e impavido” ha scritto.

Dopo l’incontro ravvicinato con il gabbiano, Jessop è ritornata al Fox’s Lobster House a comprare un altro panino, spendendo un totale di 43 dollari, e ha postato una sua nuova foto su Twitter, commentando così l'esperienza: "Le persone hanno solo bisogno di una risata".