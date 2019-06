Noa Pothoven, una ragazza olandese di 17 anni, ha chiesto e ottenuto l’eutanasia. Dopo anni di sofferenze psichiche causate da una violenza sessuale subita da bambina, la giovane è morta domenica scorsa nella sua casa ad Arhnem, con l'assistenza medica fornita da una clinica specializzata. La ragazza - riferiscono i media olandesi - aveva dichiarato di non sopportare più di vivere a causa della sua depressione. A seguito della violenza subita, soffriva anche di stress post traumatico e di anoressia.

L'addio su Instagram: “Amore è lasciar andare”

Noa aveva provato a reagire sottoponendosi ad ogni cura possibile, supportata dalla famiglia. Aveva anche scritto un libro, intitolato “Vincere o imparare”, in cui descriveva i suoi sforzi per superare il trauma e con il quale diceva di voler aiutare i giovani più vulnerabili a lottare per la vita, lamentandosi del fatto che in Olanda non ci siano strutture specializzate dove gli adolescenti possano ottenere supporto fisico o psicologico in casi simili. Poi ha iniziato una lunga battaglia per avere l'eutanasia. Pochi giorni fa, ottenute le autorizzazioni, ha postato un ultimo messaggio su Instagram: "Amore è lasciar andare, in questo caso", ha scritto esortando i suoi follower a non cercare di farle cambiare idea. La ragazza ha spiegato anche che non si trattava di una "scelta impulsiva, ma a lungo meditata”. "Forse sarà una sorpresa per alcuni, visti i miei post sul ricovero, ma il piano è nella mia testa da tanto tempo e non è una scelta impulsiva. Vado dritta al punto: entro dieci giorni al massimo, morirò. Dopo anni di battaglie, sono prosciugata. Ho smesso di mangiare e bere da un po' ormai, e dopo molte discussioni e valutazioni, è stato deciso di lasciarmi andare perché le mie sofferenze sono insopportabili”, ha raccontato. ”Respiro, ma non mi sento più viva”, ha aggiunto.

L’eutanasia in Olanda

La sua decisione si è fatta realtà dopo una lunga battaglia legale. In Olanda l'eutanasia può essere accordata a partire dai 12 anni di età, ma solo dopo che un medico abbia certificato che la sofferenza del paziente sia insopportabile e senza via di uscita. Sono stabiliti anche altri requisiti: la richiesta deve essere fatta in condizioni di lucidità e non sotto l'effetto di droghe o alcol, e protratta nel tempo. Un secondo medico deve confermare la sussistenza di queste condizioni. L'eutanasia deve essere praticata alla presenza di un medico.