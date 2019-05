Arnold Schwarzenegger è stato aggredito con un calcio volante alla schiena durante una sua partecipazione a un evento sportivo a Johannesburg, in Sudafrica. L’attore e politico americano di origini austriache, 71 anni, dopo aver subìto il calcio è barcollato, rimanendo in piedi, mentre la security ha bloccato il suo aggressore.

Scena ripresa in un video

La scena è stata ripresa da un telefonino ed è avvenuta mentre Schwarzenegger stava a sua volta riprendendo un gruppo di bambini che partecipavano al Wayne Price. Appena si è ripreso dal colpo, l'ex governatore della California ed ex culturista ha commentato: "Sono solo contento che quell'idiota non abbia interrotto il mio Snapchat", aggiungendo di non voler sporgere denuncia. Fuori scena nel video, dopo l'intervento della sicurezza, si sente una voce gridare "Aiutatemi!".

Schwarzy illeso

Uscito dall'evento sorridente e per nulla dolorante, Schwarzy ha poi postato sui social ai fan: "Grazie per esservi preoccupati, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi", aggiungendo di aver avuto l'impressione di essere stato solo sospinto dalla folla, fino a quando non ha visto il video dell'aggressore che da dietro gli tirava un calcio volante in stile arti marziali.