Wrestling in lutto per l’improvvista morte della ex star della Wwe Ashley Massaro, deceduta all’età di 39 anni. A confermare la notizia è stata la stessa federazione di wrestling: "Siamo rattristati dall'apprendere la tragica morte dell'ex superstar Ashley Massaro", ha dichiarato la Wwe in una nota. "La Wwe porge le sue condoglianze alla famiglia e agli amici di Ashley". Le cause della morte non sono ancora chiare. Come riportato dal sito americano The Blast, il Suffolk Country Medical Examiner di New York ha rivelato che la donna è stata soccorsa poco prima delle 6.00 nella sua abitazione di Smithtown ed è stata trasportata in un ospedale locale dove però è morta. La donna lascia una figlia di 18 anni di nome Alexis.

In Wwe tra il 2005 e il 2008, stava preparando il ritorno sul ring

Ashley Massaro aveva vinto il Diva Search del 2005, un concorso per diventare una stella della Wwe. La wrestler è poi rimasta nella Wwe tra il 2005 e il 2008. La morte arriva due mesi dopo l'annuncio che si stava allenando per tornare al wrestling. "Andiamo a sbattere sul ring a partire dalla prossima settimana... super pompata e pronta a vedere cosa mi rimane in questi miei vecchi stivali!", aveva twittato a marzo. Nel 2007 aveva raggiunto il suo massimo livello di popolarità, finendo anche sulla copertina di aprile di Playboy.

Il ricordo delle ex colleghe

Amici, fan ed ex colleghe hanno condiviso condoglianze e ricordi di lei poco dopo la sua morte. Come riporta la Cnn, la wrestler Maria Kanellis, sua ex partner sul ring, dice di essere “senza parole. È stata una grossa parte della mia vita e ora non c’è più”. Torrie Wilson, ex lottatrice Wwe, afferma: “Non riesco nemmeno a cominciare a spiegare quanto sia devastata".