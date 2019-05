Burkina Faso, attacco jihadista: uccisi prete e 5 fedeli

Un gruppo di 20 jihadisti ha fatto irruzione aprendo il fuoco nella parrocchia di Beato Isidore Bakanja di Bablo in Burkina Faso uccidendo il sacerdote burkinabè Abbé Siméon Yampa, di 34 anni, e altre cinque persone all'inizio della messa. Le autorità burkinabè hanno mandato squadre sul posto.

La dinamica dell’assalto

Un assalto durato un'ora, sferrato da 20 jihadisti che sono arrivati in moto e hanno circondato la chiesa. È agghiacciante il racconto dell'attacco contro i cristiani in Burkina Faso così come viene riferito all'ANSA da fonti locali. L'obiettivo, spiegano le fonti, era il sacerdote, incaricato del dialogo interreligioso nella sua diocesi: quando ha cercato di scappare, i terroristi lo hanno rincorso e gli hanno sparato. Poi, rientrati in chiesa, hanno fatto sdraiare i fedeli in terra, ne hanno scelti cinque e hanno sparato anche a loro.

Data ultima modifica 12 maggio 2019 ore 19:26