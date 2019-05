Migranti, Alarm Phone: barcone in avaria in acque libiche. A bordo 150 persone

Alarm Phone ha segnalato al comando generale della Guardia costiera a Roma la presenza di un barcone in avaria e a rischio affondamento con circa 150 persone a bordo in acque Sar (Ricerca e soccorso) libiche. Sul barcone ci sarebbero molte donne e bambini. “Abbiamo saputo che un velivolo di #eunavformed si sta dirigendo nella zona, e pare che un'imbarcazione della c.d. guardia Costiera Libica si stia avviando”, scrive Alarm Phone su Twitter. “Ritornare in una zona di guerra è l'unica opzione lasciata dall'Europa, ma è meglio che annegare”, aggiunge il profilo Twitter (LO SPECIALE MIGRANTI).

“Urla e panico a bordo”

“A bordo ci sono circa 150 persone, il motore non funziona e c'è un buco che fa entrare acqua”, scrive Alarm Phone su Twitter. “Le autorità di #Roma, #Valletta e #Tripoli sono informate. A bordo urla e panico. I migranti stanno usando vestiti per cercare di bloccare il buco. Urge soccorso immediato!”, aggiungono in un post successivo. In mattinata la ong Mediterranea ha fatto sapere su Twitter di aver dato la disponibilità della nave Mare Jonio per intervenire, nonostante si trovi a circa 100 miglia. "Il natante che sta imbarcando acqua da una falla - segnala ancora Mediterranea Saving Humans - si trova in acque territoriali libiche, dove alla #MareJonio è vietato entrare. Fate presto: 150 persone, bambini, donne e uomini rischiano di affondare!".