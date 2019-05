Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è in visita in Ungheria dove ha incontrato il premier Viktor Orban. Il tema migranti è al centro del viaggio del vicepremier. La prima tappa di Salvini in Ungheria è stato il muro anti-migranti costruito al confine con la Serbia. Appena sbarcato dall'aereo il vicepremier è salito a bordo di un elicottero per raggiungere Roeszke, il paese alla frontiera dove lo ha accolto Orban. "Felice di incontrarlo di nuovo e vedere con i miei occhi con quanta efficacia il suo governo contrasti l'immigrazione clandestina”, ha twittato il leader leghista.

“In Ue si entra solo con il permesso”

Ai cronisti, il vicepremier italiano ha aggiunto: "Vogliamo un Europa diversa che difenda la sicurezza, rilanci il lavoro, la famiglia e l'identità cristiana del nostro continente”. Poi durante la vista con Orban ha detto: “In Italia, in Ungheria e in Europa si entra solo con il permesso”.

Le critiche di Di Maio

In mattinata, sul tema, era arrivata una stoccata di Luigi Di Maio al collega di governo Matteo Salvini: "Non ha senso fare la lotta contro l'austerity e poi allearsi con Orban", ha detto parlando degli schieramenti per le elezioni europee.