Uno scimpanzé che usa un cellulare e scorre un profilo Instagram, scegliendo le foto e i video da guardare, compreso un filmato dove riconosce sé stesso. È diventata virale la clip pubblicata, proprio su Instragram, dall'influencer americano Mike Holston: oltre 1,7 milioni di visualizzazioni e una valanga di commenti. Ma se c’è chi si dice stupito o affascinato, tra studiosi e animalisti c’è anche chi ha criticato il video.

Il video e il messaggio di Holston

Nel video lo scimpanzé Sugriva, che si trova allo zoo Myrtle Beach Safari di Miami, usa un cellulare e passa con disinvoltura dai feed alle singole foto fino ai video, guardandoli con evidente curiosità. Il filmato è accompagnato da un messaggio d’amore di Holston per la natura e gli animali: “Ogni notte vado a letto pensando a come posso aiutare a cambiare il mondo e ispirare le persone ad amare la nostra meravigliosa fauna e gli ecosistemi! - scrive l’influencer che, sui social, si fa chiamare “The Real Tarzann” - Prenderei un proiettile per qualsiasi animale in qualsiasi giorno e in qualsiasi momento, questo è quanto mi interessa di loro! Non so che tipo di fuoco Dio abbia messo nella mia anima per gli animali, ma l'amore è profondo e reale! Sono stato messo su questa terra per una cosa e questo è esattamente quello che farò per il resto della mia vita! Amiamo tutti l'un l'altro e salviamo il pianeta insieme come uno”. Non è la prima volta che Holston pubblica il video di uno scimpanzé che usa Instagram: un altro filmato dello scorso 12 marzo ha totalizzato più di due milioni di visualizzazioni.

Le critiche di esperti e animalisti

Le immagini però non sono piaciute a tutti. Alcune associazioni animaliste si sono schierate contro Holston sostenendo che sia molto sbagliato insegnare alle scimmie le abitudini dell’uomo. Inoltre, alcuni studiosi hanno denunciato che diffondere video come questo potrebbe incoraggiare il commercio di cuccioli di animali esotici.