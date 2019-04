Un nuovo ciclone ha investito il Mozambico, dopo le devastazioni delle scorse settimane provocate da Idai a Beira, con centinaia di morti e migliaia di sfollati. In queste ore, nel Paese sono state evacuate 30mila persone.

Secondo Mark Lowcock, sottosegretario Onu per gli affari umanitari e coordinatore dell'Ocha, l'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento umanitario, "servirà una nuova grande operazione umanitaria a causa del ciclone Kenneth, mentre la risposta in corso per i tre milioni di persone colpite in tre paesi dal ciclone Idai rimane ancora gravemente poco finanziata".

"600 millimetri di pioggia nei prossimi dieci giorni"

"Ci aspettiamo almeno 600 millimetri di pioggia nell'area nei prossimi dieci giorni, circa il doppio di quanto avvenuto a Beira in un simile arco di tempo il mese scorso", si legge in comunicato diffuso dal World Food Programme (Wfp). Il 14 marzo scorso il ciclone Idai ha investito il Mozambico, lo Zimbabwe e il Malawi causando più di mille morti e centinaia di migliaia di sfollati.