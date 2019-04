C’è un sospetto identificato e ricercato dalla polizia di Los Angeles per l’omicidio del rapper Nipsey Hussle, ucciso a colpi di pistola di fronte al suo negozio di vestiti nella zona sud della metropoli. Si tratta di un 29enne che è stato visto l’ultima volta a bordo di un’auto bianca di cui la polizia di Los Angeles fornisce la targa. Nell’agguato a Nipsey Hussle sono rimaste ferite altre due persone. L'aggressore è fuggito in auto.

Si scatena il panico alla veglia funebre, almeno 10 feriti

Sul luogo dell’omicidio si è tenuta una veglia funebre in onore del rapper. Moltissime le persone presenti, i fiori, le candele e le scritte in omaggio a Nipsey Hussle. Durante la serata, però, è scoppiato il panico per un motivo ancora non accertato e nel fuggi fuggi almeno 10 persone sono rimaste ferite. Inizialmente si era sparsa la voce di alcuni colpi di arma da fuoco sparati sul luogo, ma la polizia di Los Angeles ha smentito pur confermando il caos e il ferimento di alcune persone.

L’omicidio

Nipsey Hussle, 33 anni, da ragazzo aveva fatto parte di una gang. Nell’agguato è stato colpito da diversi proiettili ed è stato dichiarato morto all'arrivo in ospedale. A sparargli è stato un uomo, da distanza ravvicinata, di fronte al negozio di vestiti del rapper nella zona sud di Los Angeles. Nipsey Hussle era coinvolto in un progetto sociale per i quartieri sud della città. Poche ore prima di morire su Twitter aveva lasciato un messaggio, ricordando che "avere nemici forti è una benedizione".

Molti fan hanno lasciato scritte in omaggio a Nipsey Hussle (foto Getty)