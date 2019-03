Il regime di Nicolas Maduro ha revocato la carica di presidente del Parlamento a Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela e riconosciuto da diversi Paesi occidentali. Elvis Amoroso, controllore generale del Venezuela (con funzioni equivalenti a quelle della Corte dei Conti), nominato dall'Assemblea nazionale costituente a maggioranza chavista, ha annunciato oggi l'ineleggibilità di Guaidò a ogni carica pubblica per 15 anni.

"Decisione miserabile"

"Si deve essere molto miserabili per chiamare in causa non so da dove un personaggio designato da un'istituzione che non esiste", è stato il commento di Guaidò, che ha fatto allusione alla misura annunciata dal 'controllore generale' Elvis Amoroso,

designato dall'Assemblea nazionale costituente a maggioranza chavista.

SAL