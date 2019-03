Tutto fermo nelle indagini per far luce sul rapimento di Silvia Romano, la cooperante milanese di 23 anni, di cui non si hanno più notizie dal 20 novembre scorso. E Italia e Kenya adesso sarebbero ai ferri corti. Un deterioramento dei rapporti dovuto anche al silenzio dello Stato africano. L’ultima richiesta fatta dal nostro Paese per inviare investigatori nello Stato africano, come riporta il Corriere, è stata trasmessa 3 giorni fa e al momento è rimasta ignorata. Magistrati e carabinieri italiani però non intendono arrendersi.

L’ultima dichiarazione di Conte

Una delle ultime dichiarazioni ufficiali sulla volontaria è del premier Giuseppe Conte, risale a una settimana fa e lascia trasparire le difficoltà della vicenda: ”Il caso di Silvia Romano - ha detto il premier - lo stiamo seguendo dal giorno in cui è stata rapita, attraverso canali di discrezione ovviamente. Più che i canali diplomatici è la nostra intelligence che ci sta lavorando. C'e' stato un attimo in cui sono stato confidente che avessimo un risultato buono a portata di mano. Purtroppo, però, sono gruppi che sono stati individuati ma non siamo ancora riusciti a venirne a capo”.

Le indagini sul rapimento

Per il rapimento di Silvia Romano, avvenuto in un villaggio vicino Malindi, è stato arrestato a dicembre Ibrahim Adan Omar. Gli altri due sospettati per il sequestro della cooperante, Yusuf Uno Adan e Said Adan Abdi, non sono mai stati trovati, nonostante la polizia keniota abbia messo una taglia di un milione di scellini (circa 8.500 euro) a chiunque fornisca informazioni utili alla loro cattura.

I solleciti italiani ignorati dal Kenya

Il caso è in una fase di stallo e anche per questo magistrati e forze dell’ordine del nostro Paese stanno spingendo affinché possano partecipare alle indagini in territorio keniota. Poche ore dopo il rapimento della giovane, i carabinieri del Ros, d’accordo con la Procura di Roma, inviarono una lettera al capo della polizia keniota per poter partecipare alle indagini con un gruppo di investigatori specializzati che sarebbero partiti da Roma. Un’istanza che è rimasta lettera morta così come i successivi solleciti arrivati dall’Italia.