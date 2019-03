Turchia, spari in aeroporto. Due poliziotti feriti

Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta pochi minuti dopo le 15 nell'aeroporto turco di Kayseri, l'antica Cesarea, in Cappadocia. Secondo quanto riporta Reuters, le due persone ferite sono due poliziotti che erano in servizio nell'hub turco. Gli spari sarebbero stati uditi da molti viaggiatori in quel momento in transito nell'aeroporto. I due feriti sono stati trasportati in ospedale a bordo di ambulanze.

Una lite tra i due

Secondo quanto ricostruisce la tv curda, la sparatoria sarebbe scoppiata a causa di un diverbio tra i due uomini.

Data ultima modifica 26 marzo 2019 ore 15:27