"Buongiorno, trascorrete una buona giornata" e "MAKE AMERICA GREAT AGAIN". Dopo 24 ore di silenzio Donald Trump torna a twittare. Due cinguettii che non fanno in alcun modo riferimento al Russiagate, l’indagine durata due anni e chiusa ieri dal procuratore speciale Robert Mueller. La “sparizione” del presidente americano dai social per oltre una giornata è inusuale e segna un “record” secondo alcuni osservatori. In media, infatti, il presidente twitta 11-12 volte al giorno.

“Non c’è panico”

Da Mar-a-Lago, dove si trova con i suoi legali, Trump aveva fatto filtrare nelle scorse ore di essere “contento” che l'inchiesta sulle interferenze russe sulle elezioni del 2016 sia finita. ''Non c'è panico'', hanno riferito fonti citate dalla Cnn, precisando che non è stata allestita nessuna “war room” per rispondere al rapporto. Il riferimento è alla “war room” allestita da Bill Clinton per la fine delle indagini di Kenneth Starr circa le sospette violazioni commesse dal presidente e dal suo staff, incluso il caso Lewinsky. A proposito del Russiagate, la Casa Bianca ha ribadito di non aver avuto accesso al rapporto di Mueller e di non essere stata informata al riguardo.