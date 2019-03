Di Maio: parliamo di commercio estero non di alleanze

"Qui stiamo parlando di commercio estero, noi siamo alleati degli Stati Uniti, siamo nella Nato e siamo nell'Unione Europea. Non stiamo facendo nuove alleanze geopolitiche". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio su Rai Tre, riferendosi al memorandum tra Italia e Cina. "In tema di commercio estero - aggiunge - chi arriva prima aiuta per primo le proprie imprese. Ora Germania e Francia esportano in Cina molto più di noi. Noi in questo momento storico abbiamo per la prima volta l'opportunità di portare il made in Italy in Cina e il made in China in Italia. Questa e' l'occasione che abbiamo in questi giorni con la firma di questi accordi, che sono accordi commerciali".