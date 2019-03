Cina, esplode un impianto chimico: almeno 44 morti

Sono almeno 44 i morti nella violenta esplosione che ieri pomeriggio ha devastato l'impianto chimico della Tianjiayi Chemical e le aree limitrofe a Yancheng, nella provincia orientale del Jiangsu, in Cina. L’ultimo bollettino è stato diffuso dalle autorità locali e rilanciato dai media cinesi. In base agli ultimi dati, quando sono ancora in corso gli sforzi dei soccorritori, ci sono anche 32 feriti in condizioni critiche e diverse altre decine in condizioni gravi.

L’esplosione ha provocato un terremoto

L'incidente è avvenuto alle 14:50 locali (7:50 in Italia) di giovedì 21 marzo. Intorno alla stessa ora, l'agenzia cinese sui terremoti ha registrato una scossa di magnitudo 2.2 a Lianyungang, città vicina a Yancheng, lasciando ipotizzare un legame con la potenza dell'esplosione. Dopo lo scoppio, decine di lavoratori sono rimasti intrappolati dal crollo di edifici e strutture dell'impianto. Su Weibo, il Twitter locale, sono apparsi diversi video dei soccorsi in arrivo, del fumo nero sprigionato a seguito della detonazione e dei lavoratori feriti e riusciti a mettersi in salvo. Numerosi residenti nei vicini quartieri sono andati in ospedale per i danni legati all'onda d'urto dell'esplosione che, ad esempio, ha mandato in frantumi i vetri delle finestre. I vigili del fuoco del Jiangsu hanno mobilitato 86 mezzi per le attività di soccorso.

Incidenti dovuti alle precarie norme sulla sicurezza

L'episodio è l'ultimo della serie di incidenti in Cina, dovuti spesso alle precarie norme sulla sicurezza: a novembre, un camion cisterna con combustibile chimico è esploso all'entrata di un impianto chimico a circa 100 km a nord di Pechino, in un'area destinata a ospitare i Giochi olimpici invernali del 2022, uccidendo 23 persone e ferendone altre 22. Nel 2015, la devastazione dell'area dello stoccaggio di sostanze chimiche al porto di Tianjin provocò la morte di almeno 165 persone, oltre a danni stimati in via prudenziale in oltre un miliardo di dollari.