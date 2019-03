Theresa May chiede tempo all’Ue sulla Brexit e punta a strappare la problematica ratifica di Westminster sull'accordo di divorzio raggiunto a novembre. La premier britannica ha inviato una lettera a Donald Tusk chiedendo un rinvio breve, limitato al 30 giugno (LE PAROLE CHIAVE DELLA BREXIT). May ha escluso nettamente l'ipotesi di una proroga lunga, definendo "inaccettabile" la prospettiva che il Regno Unito possa dover partecipare alle prossime elezioni europee "a tre anni di distanza" dal risultato del referendum del 2016. "Un'estensione" della scadenza della Brexit dal 29 marzo al 30 giugno "non toglie dal tavolo il no deal", che resta sullo sfondo come opzione inevitabile - secondo il governo britannico - se nel frattempo il Parlamento non ratificherà l'accordo di divorzio raggiunto con Bruxelles (LE TAPPE DELLA VICENDA).

Fonti Ue: Paesi membri per estensione breve limitata a maggio

Secondo fonti diplomatiche europee ci sarebbe convergenza fra gli Stati membri Ue su un ok alla proroga breve per la Brexit, ma dalla riunione degli ambasciatori dei 27 emerge che in maggioranza hanno espresso un'indicazione per un'estensione tecnica breve della permanenza del Regno Unito nella Ue, fino a maggio invece del 30 giugno, come chiesto da May. Da Bruxelles, Tusk offre una sponda parlando di una proroga breve come di una soluzione "possibile, ma condizionata a un voto positivo ai Comuni" entro la settimana prossima. C'è il nodo della data: il 30 giugno potrebbe andar bene e tuttavia pone ostacoli legali rispetto alle elezioni: se Londra non fosse fuori per il 23 maggio, dovrebbe in teoria partecipare al voto. Un intoppo tecnico forse non insuperabile (LA CAMERA DEI COMUNI BOCCIA IL NO DEAL).

Le polemiche Tory-Labour

Ieri Theresa May ha attaccato con toni provocatori il Parlamento britannico e in un discorso televisivo serale alla nazione ha espresso "grande rammarico personale" per aver dovuto invocare lo slittamento attribuendone la colpa alla Camera dei Comuni. Si è appellata "al popolo" nell'auspicio che la Brexit sia attuata. In Aula ha detto che "è tempo di attuare la volontà popolare, come il popolo merita", dichiarandosi "contraria" senza se e senza ma a un rinvio protratto nei mesi e definendo "inaccettabile" un ipotetico coinvolgimento britannico nel prossimo voto europeo "a tre anni dal referendum" pro Leave del 2016: "il più grande esercizio democratico nella storia" del Regno Unito. Rispondendo al grido "dimissioni" delle opposizioni, imputa quindi all'assemblea d'essersi "concessa fin troppo all'Europa", di aver bocciato non solo il suo accordo (due volte), ma pure le alternative di un secondo referendum o del piano B del leader laburista Jeremy Corbyn per una Brexit soft con permanenza nell'unione doganale. "Ora questa Camera deve affrontare le conseguenze delle sue decisioni": la strada offerta da lei o un orizzonte da cui "non può essere tolto dal tavolo il no deal" (IL REPORTAGE DAL TAMIGI AI TEMPI DELLA BREXIT).

Le accuse di Corbyn

Corbyn, capo del Labour, ha rinfacciato a May di essersi inchinata ai "brexiteer estremisti" del governo e della sua coalizione (beccandosi per tutta risposta l'accusa di "non rispettare il voto del 2016"); ha denunciato "l'incompetenza, i fallimenti e le intransigenze" di Downing Street; è tornato ad auspicare "un compromesso" sul suo piano B; ha evocato in caso contrario una nuova mozione di sfiducia per provare a far cadere la premier, promettendo di andare anche lui a sua volta a Bruxelles per incontrare il negoziatore Ue Michel Barnier. Il tempo stringe e la partita per la Brexit resta ancora tutta la decifrare.