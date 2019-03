Xi Jinping in Italia dal 21 marzo, la Cina ufficializza la visita

Se ne parla da settimane, ma adesso è ufficiale: Xi Jinping sarà in visita in Italia dal 21 marzo. Il presidente della Repubblica cinese sarà in Europa fino al 26 marzo ed è atteso anche nel Principato di Monaco e in Francia. A confermare il “tour” di Xi è stato il portavoce del ministero degli Esteri Lu Kang, precisando - riporta l'agenzia cinese Xinhuanet - che Xi è stato invitato dal presidente italiano Sergio Mattarella, dal capo di Stato del principato monegasco Alberto II e dal presidente francese Emmanuel Macron.

La visita di Xi tra Mattarella, Conte e Palermo

La nota del ministero degli Esteri cinese non entra nei particolari della prima missione di Xi nel 2019. Ulteriori dettagli saranno diffusi, probabilmente anche per motivi di sicurezza, alla vigilia della partenza. Secondo le ricostruzioni possibili e tenendo conto di quanto circolato nei giorni scorsi, il presidente arriverà in Italia il 21 marzo, nel pomeriggio: la mattina del 22 marzo prevede l'incontro col Capo dello Stato Sergio Mattarella (recatosi a Pechino a febbraio 2017), mentre il 23 marzo sarà la volta del premier Giuseppe Conte, con la firma di accordi bilaterali istituzionali e commerciali, e il possibile MoU di adesione dell'Italia alla Belt and Road Initiative, la nuova Via della Seta (COSA È) fortemente voluta da Pechino e lanciata da Xi nel 2013. Nel pomeriggio del 23 marzo, poi, il trasferimento a Palermo, in forma "privata".

Il trasferimento in Francia

Il 24 marzo, Xi dovrebbe passare da Nizza, in Francia, da dove proseguirà per il principato di Monaco e un breve incontro con Alberto II. I media della città della Costa azzurra hanno parlato di blitz del presidente Emmanuel Macron con cena nella suggestiva villa Kerylos, a Beaulieu-sur-Mer.

Salvini: "Memorandum con Cina è solo cornice dell'intesa"

Intanto oggi il vicepremier Matteo Salvini, parlando a Rtl, è tornato sull'adesione dell'Italia alla Via della Seta: "Il memorandum che il premier Conte firmerà con il presidente cinese - ha detto Salvini - è la cornice, poi il quadro è un'altra cosa e noi stiamo valutando riga per riga il contenuto dell'intesa: se si apre all'export per le aziende italiane va benissimo, gli unici vincoli riguardano la sicurezza, il controllo dei dati degli italiani e l'energia. Non vorrei che qualcuno si alzasse dall'altra parte del mondo e ci spegnesse l'interruttore. Se i cinesi vogliono investire in ferrovie e porti ok, l'importante è che il controllo rimanga in mani italiane".

