Ryanair, rissa sul volo Glasgow-Tenerife: due arresti. VIDEO

Due passeggeri del volo Ryanair Glasgow-Tenerife sono stati arrestati per aver scatenato una grossa rissa in aereo. I due sono stati fermati subito dopo l’atterraggio sull’isola delle Canarie, sabato 16 marzo, dalla polizia locale, il cui intervento è stato richiesto dalla stessa Ryanair: la compagnia ha precisato comunque che l’atterraggio è avvenuto normalmente e senza problemi per gli altri passeggeri.

Il filmato sui social

Un filmato di quanto accaduto sul velivolo (ripreso anche da Storyful) è stato diffuso via Twitter da uno dei passeggeri presenti, Ben Wardrop, che ha anche fornito dettagli per ricostruire l’accaduto: il diverbio sarebbe cominciato quando un uomo, ubriaco, ha criticato una passeggera che stava andando in bagno scalza; il fidanzato di lei è intervenuto a difenderla, alzando la tensione fino alla rissa, in cui è rimasta coinvolta anche una delle hostess nel tentativo di separarli.