Arriva la moratoria sulla pena di morte in California. Ad annunciarla oggi, secondo quanto riportano diversi media americani, tra cui la Cnn, sarà il governatore Gavin Newsom. Con questa decisione, la California si unirà alla Pennsylvania, all'Oregon e al Colorado, che hanno già deciso la moratoria sulle esecuzioni. Contrario il presidente Donald Trump, che su Twitter attacca: "Contravvenendo" al volere degli elettori "il governatore della California sospenderà tutte le esecuzioni dei 737 detenuti nei bracci della morte. Gli amici e le famiglie delle vittime non sono contenti, e neanche io".

La pena di morte in California

Il “braccio della morte” della California, dove sono detenute 740 persone, è il più affollato degli Usa ma lo Stato è uno tra quelli con meno esecuzioni in tutto il Paese con un totale di 13 dalla reintroduzione della pena capitale avvenuta nel 1976. L’ultima condanna a morte eseguita risale al 2006.

La decisione di Newsom

La moratoria in California comporterà la chiusura della cella delle esecuzioni nella prigione di San Quintino. Newsom, democratico che aveva promesso la moratoria in campagna elettorale, oggi farà l'annuncio in una dichiarazione in cui sosterrà che la pena di morte sia stata un "fallimento". "Ha discriminato gli imputati con infermità mentale, gli afroamericani e i latini e tutti quelli che non si possono permettere di pagare una difesa costosa", dirà il governatore secondo quanto fatto filtrare ai media.

