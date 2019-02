“Prego per te Luke”. È questa la breve didascalia che accompagna la foto postata da Shannen Doherty su Instagram per fare forza all’amico e collega di Beverly Hills 90210, Luke Perry, colpito da un ictus. L’attore 52enne, che nella popolare serie ha interpretato il ruolo di Dylan, si sarebbe sentito male questa mattina e si troverebbe ora ricoverato in ospedale. Nella foto di Doherty - la Brenda di Beverly Hills 90210 - si vedono lei e Parry abbracciati e sorridenti. Ma questo non è l’unico pensiero che è stato destinato all’attore sui social da amici e colleghi.

L'affetto dei colleghi

Dal cast della serie, anche Ian Ziering (famoso per il ruolo di Steve Sanders) su Instagram ha augurato una veloce guarigione a Parry e ha aggiunto, come didascalia di una vecchia foto: “Nessuna parola può esprimere quello che il mio cuore prova sentendo la sconvolgente notizia di oggi”. Mentre dal cast di Riverdale - in cui Perry era impegnato nelle riprese in questo periodo - Hayley Law su Twitter ha scritto: "Sto pregando per te. So chiedendo a Dio di esserti vicino e di aiutarti a superare questo momento per farti tornare più forte". Leanne Aguilera ha invece ricordato l'amico come "uno degli uomini più dolci e più cavallereschi che io abbia mai avuto il piacere di incontrare".