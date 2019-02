Il bambino più piccolo del mondo ce l’ha fatta: è sopravvissuto ed è potuto tornare a casa. Nato prematuro a soli 6 mesi in Giappone, il neonato pesava non più di 268 grammi. La madre lo ha partorito lo scorso agosto alla 24esima settimana e dopo circa cinque mesi in terapia intensiva, ora il piccolo ha raggiunto i 3,2 kg e ha potuto lasciare l’ospedale.

La madre: “Sono felice”

Dalla nascita il piccolo, un maschietto, è rimasto ricoverato nell'unità intensiva del Keio University Hospital di Tokyo. La scorsa settimana il bambino ha raggiunto i 3,2 kg, 12 volte il suo peso originario, ed è stato quindi dimesso, due mesi dopo la data prevista per la fine della gravidanza. “Posso dire solo che sono felice che sia cresciuto così tanto - ha commentato la madre del piccolo - perché onestamente non ero sicura che potesse sopravvivere”.

Record mondiale

La storia del neonato più piccolo del mondo è considerata una speranza per il futuro. "È un record mondiale - ha sottolineato Takeshi Arimitsu, il neonatologo che lo ha avuto in cura - dimostra che c'è una possibilità che i bambini possano lasciare l'ospedale in buona salute, anche se vengono alla luce piccoli”.

In Giappone solo il 50% dei bimbi prematuri sotto i 300 grammi sopravvive

Il tasso di sopravvivenza tra i prematuri sotto il chilo di peso è del 90% in Giappone, ma per quelli nati sotto i 300 grammi, si scende al 50% delle possibilità. Tra i prematuri il tasso di sopravvivenza è maggiore tra le femmine: non si conosce con esattezza il motivo ma sembrerebbe legato allo sviluppo più lento dei polmoni nei maschi. A detenere in precedenza il record mondiale era un bambino tedesco, nato prematuro, che pesava solo 274 grammi, mentre per le bimbe il primato è sempre tedesco, con il peso di una neonata di 252 grammi.