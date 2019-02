C’è anche la vicenda di Giulio Regeni tra gli argomenti trattati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine del vertice Ue-Lega Araba che si svolge in Egitto a Sharm el Sheikh. Con il presidente Abdel Fattah Al Sisi, sebbene "l'agenda sia molto serrata, troveremo un modo di confrontarci e trasmetterò le premure del governo italiano e dell'Italia", ha detto Conte. Poi ha aggiunto: "È una ferita aperta? Certo che è una ferita ancora aperta finché il caso non si risolverà".

Conte: "Libia strategica per l’Italia"

Altro punto determinante nel discorso di Conte è la questione Libia. Il presidente del Consiglio la definisce "strategica per l'Italia". Secondo il premier, servono degli "sforzi volti a prevenire una escalation di violenza o un conflitto civile, che sono sempre dietro l'angolo. Tutti – prosegue – devono rinunciare a qualcosa, abbiamo una road map e auspico che la conferenza internazionale" promossa dall'Onu "si possa realizzare", spiega Conte che oggi ha visto il premier libico Fayez Sarraj. "Presto avrò un aggiornamento anche con il generale Haftar", ha aggiunto.

"Italia sempre a favore del dialogo"

Per quanto riguarda il ruolo dell’Italia nella questione mediterranea, Conte ha sottolineato che il nostro Paese "è al centro del Mediterraneo ed è sempre a favore del dialogo e ha favorito molto l'organizzazione di questo primo summit che spero possa essere una tappa storica per un partenariato strategico". Poi sull’Isis: "Oggi la minaccia di Daesh è più liquida", ha spiegato, soffermandosi sul tema della sicurezza e sui rischi connessi ai "molti foreign fighters" che potrebbero tornare in Europa. La stabilizzazione dell'area passa anzitutto attraverso la soluzione delle crisi che incombono sulla regione; una soluzione che per l'Italia deve essere ricercata, per essere davvero sostenibile, all'interno di processi politici basati su inclusività e ownership delle parti in causa". Infine una battuta anche sulle questioni interne: "La patrimoniale è assolutamente esclusa".