Alla vigilia dell’attesa consegna di aiuti umanitari supportata dagli Stati Uniti, il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha ordinato la chiusura parziale del confine con la Colombia. Il vicepresidente Delcy Rodriguez ha dichiarato su Twitter che il governo sta ordinando la chiusura temporanea di tre incroci nello stato di Tachira a causa delle "minacce gravi e illegali" contro la pace e la sovranità del Venezuela provenienti dal governo colombiano. L'area di confine è dove i sostenitori del leader dell'opposizione Juan Guaidó stanno cercando di consegnare diverse tonnellate di cibo e forniture mediche trasportate in aereo in Colombia negli ultimi giorni dall'amministrazione di Trump. La Casa Bianca è intanto intervenuta per denunciare le "vergognose violazioni dei diritti umani da parte di Maduro”, dopo che due indigeni Pemon sono stati uccisi dai militari a Kumarakapay, a poca distanza dalla frontiera con il Brasile.

L’appello della tenente catturata dagli indigeni Pemon

Dopo lo scontro avvenuto ieri tra militari e indigeni Pemon a Kumarakapay, con due morti e 14 feriti, un gruppo di soldati è stato catturato. Una tenente della Guardia Nazionale venezuelana ha registrato un drammatico video nel quale chiede al ministro della Difesa, Vladimir Padrino Lopez, di non lanciare azioni di repressione contro la comunità. "Pensateci bene, non agite in forma violenta, il popolo indigeno non sta facendo niente di male, solo ci trattengono qui", ha chiesto, interrotta dal pianto.

Guaidó al “Venezuela Aid Live”

Ieri Juan Guaidò, il presidente del Parlamento che ha assunto i poteri del Governo, ha sfidato il divieto di viaggio che gli era stato imposto ed è andato in Colombia dove ha assistito al concerto "Venezuela Aid Live". Non si sa come Guaidò, partito da Caracas in un convoglio di deputati e dirigenti oppositori, sia riuscito ad attraversare la frontiera, ma quando è arrivato al concerto di Cucuta è stato riconosciuto ed applaudito da migliaia di venezuelani che assistevano allo spettacolo. Il “Venezuela Aid Live”, organizzato dal miliardario Richard Branson con l’intento di raccogliere aiuti per la popolazione venezuelana, ha riunito alcuni dei nomi più noti della musica latina, dallo spagnolo Alejandro Saenz ai messicani di Manà, passando per il colombiano Juanes e l'argentino Diego Torres, che hanno cantato durante cinque ore davanti a un pubblico di oltre 100 mila persone.

Attaccato il convoglio dell’opposizione

Mentre il convoglio di deputati dell'opposizione stava raggiungendo la frontiera con la Colombia, è stato attaccato da un gruppo di uomini armati, che hanno rubato denaro, cellulari, documenti e carte di credito ai legislatori e gli strumenti di lavoro dei giornalisti che li accompagnavano. Un deputato ha pubblicato un video nel quale ha raccontato che intorno alla mezzanotte scorsa "un commando, con armi di ogni calibro", ha fermato il convoglio "e ci ha rubato tutto quello che avevamo". "Non abbiamo nessun dubbio, per il modo in cui parlavano e davano gli ordini che si trattava di gruppi irregolari che appoggiano il governo", ha aggiunto, prima di concludere che "comunque non ci fermeranno, non andiamo avanti".