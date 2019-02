Serbia, la partner della premier Brnabic ha partorito un bimbo

La compagna della premier serba Ana Brnabic ha dato alla luce un bimbo maschio, che è stato chiamato Igor. La notizia è stata diffusa dall'ufficio della leader serba: "Ana Brnabic è la prima tra i premier la cui partner ha dato alla luce un bimbo mentre lei è in carica e la prima al mondo in una coppia omosessuale. Il parto è andato bene e sia la madre che il piccolo sono in salute". Le leggi della Serbia attualmente non riconoscono le unioni omosessuali.

Chi è Ana Brnabic

Brnabic, salita al potere nel giugno 2017, è una delle poche leader al mondo apertamente omosessuali, tuttavia non si è fatta notare pubblicamente come sostenitrice accanita dei diritti Lgbt nonostante in Serbia l'omofobia sia diffusa e gli attivisti ci sperassero. In occasione della sua partecipazione al Gay Pride a Belgrado nel 2017, si è rifiutata di esprimere un giudizio sulla possibilità di legalizzare i matrimoni omosessuali "in quanto rappresentante del governo serbo".